Gabriel Jesus é banido de esporte e perde fortuna investida

Gabriel Jesus durante treinamento do Arsenal. | Foto: Divulgação/Arsenal

Atacante brasileiro busca recuperar espaço no time titular do Arsenal e apela ao VAC após perder conta avaliada em quase R$ 200 mil.

Gabriel Jesus, destaque das categorias de base do Palmeiras e campeão brasileiro em 2016, atravessa um momento complicado tanto dentro quanto fora de campo. Aos 27 anos, o atacante luta para reconquistar a posição de titular no Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta.

Paralelamente, Gabriel revelou em suas redes sociais que teve sua conta no jogo Counter Strike banida, o que gerou uma onda de reações na internet. O jogador, conhecido por sua paixão por videogames, utilizou a plataforma X (antigo Twitter) para pedir ajuda à Valve, desenvolvedora do game.

“Oi, @counterstrike, minha conta recebeu injustamente um ban por VAC. Vocês podem me ajudar? Segue o link da conta e a print do banimento”, publicou o atleta, referindo-se ao sistema antitrapaças do jogo. Segundo o site Pricempire.com, a conta de Gabriel Jesus possui mais de US$ 38 mil (aproximadamente R$ 187,5 mil) em itens virtuais, elevando a gravidade do prejuízo.

O QUE É O VAC NO COUNTER STRIKE?

O Valve Anti-Cheat (VAC) é o sistema anti-trapaça do jogo Counter-Strike, projetado para identificar e banir contas que utilizem softwares destinados a modificar arquivos do jogo e obter vantagens injustas. Essa prática é uma das principais razões para jogadores serem punidos. O banimento aplicado pelo VAC é definitivo e não pode ser removido, permanecendo vinculado à conta na Steam para sempre.

O Counter-Strike – ou “CS”, como é popularmente chamado – é um jogo de tiro em primeira pessoa no qual equipes competem entre si em partidas que envolvem muita estratégia e concentração.

SAÍDA DO ARSENAL É IMINENTE, DIZ PORTAL

Enquanto isso, a imprensa britânica especula sobre o futuro de Gabriel Jesus no futebol. Segundo o portal Fichajes, o Newcastle United estaria interessado em contratar o atacante dos Gunners para substituir o sueco Alexander Isak, alvo de grandes clubes europeus.

Com apenas um gol em 13 jogos nesta temporada, Gabriel também despertou o interesse de equipes da Arábia Saudita, mas sua prioridade seria manter-se competitivo no cenário europeu.

Fonte: CNN Brasil

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

