Perseguição na BR-163 acaba em disparo de fuzil pela PRF contra carro de traficante

No carro foram encontrados 84 quilos de maconha que seriam levados até Belo Horizonte- (Foto:Ilustrativa)

Uma perseguição na rodovia BR-163, em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande, a um carro de traficante acabou com tiros de fuzil disparados por policiais rodoviários federais, na noite desta terça-feira (3). No veículo, foram encontrados 84 quilos de maconha.

A perseguição começou por volta das 20 horas desta terça (3), e perdurou por três quilômetros. Segundo informações, foi dada ordem de parada ao carro Celta, mas o motorista não obedeceu, fugindo pelo acostamento em zigue-zague na rodovia, na tentativa de impedir de ser alcançado pelos policiais.

Foram feitos disparos de fuzil pelos policiais contra os pneus do carro, o que acabou com a fuga do traficante. Foram presos Diogo Ferreira da Silva, de 32 anos, e Zenir Rodrigues da Silva, de 36 anos. Para os policiais, Zenir disse que foi obrigado a fazer o serviço depois de ser preso, no dia 22 de julho com um carro carregado de drogas.

Como havia perdido o veículo, foi brigado a fazer este novo transporte para pagar a dívida. No veículo, foram encontrados 84 quilos de maconha, que seriam levados para Belo Horizonte. Já Diogo contou que recebeu R$ 500 para acompanhar Zenir. Os dois foram presos e autuados por tráfico de drogas.

Fonte:MidiaMax Por:Thatiana Melo Publicado em 04/08/2021, às 07h38

