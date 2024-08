Gato deixa braço da tutora dilacerado e faz família ‘refém’ dentro da própria casa

Tutora teve braços e pernas ‘rasgados’ durante ‘ataque’ do gato em casa — Foto: Arquivo Pessoal

Família de São Vicente (SP) passou a viver ‘escondida’ do animal no imóvel após ataques em sequência. Médico veterinário especialista em psiquiatria felina dá dicas para manter os pets mais calmos.

Braço dilacerado, ataques surpresa e família ‘escondida’ nos quartos de casa. Tudo isso por conta do comportamento agressivo de um gato de estimação. A tutora do animal contou ao g1 que está em pânico e, ao mesmo tempo, preocupada com o futuro dele, uma vez que já tentou acalmá-lo de diferentes maneiras, desde consultas com especialistas até sessões de Reiki [modalidade terapêutica].

Luciana Nascimento, de 49 anos, vive com as duas filhas, de 22 e 16, em São Vicente , no litoral de São Paulo. A família tem dois gatos de estimação: Thor, de sete, e Nina, de quatro anos. Segundo a tutora, ele apresenta comportamento agressivo com os moradores da casa e visitantes desde o primeiro ano, tendo sido adotado com apenas dez dias.

O último ‘ataque’ aconteceu quando Luciana colocava comida para Thor em casa. Segundo a mulher, o animal ‘grudou’ no braço e, em seguida, na perna dela. Depois de alguns minutos, que deixaram os membros da tutora repletos de cortes e arranhões, o gato a soltou.

“A casa [ficou] ensanguentada, e eu praticamente desmaiando por conta da dor”, lembrou Luciana, que mantém as filhas em cômodos separados ao gato. “Preservação da minha vida e da minha família”.

Especialistas, Reiki e futuro

Apesar da situação, Luciana busca um desfecho positivo para o animal. “Amo o Thor. Nosso convívio é de sete anos. Estou totalmente abalada física e emocionalmente”, desabafou ela. A mulher disse ter tentado diversas alternativas para acalmar o animal desde o início da situação, mas sem sucesso.

Segundo ela, Thor passou em consultas com médicos veterinários especialistas em gatos, que citaram até a possibilidade de eutanásia, a sessões de Reiki – modalidade terapêutica com origem na medicina tradicional oriental.

“Mesmo sendo ‘perigoso’, por ele ter me atacado e machucado algumas vezes, fico de mãos atadas”, explicou ela. “Não quero me desfazer dele e nem tenho como fazer isso porque ninguém ficaria [com o animal], uma vez que soubesse da agressividade”.

Psiquiatra felino

O médico veterinário especialista em psiquiatria felina, Guilherme Dornellas, explicou que, para evitar situações do tipo, o tutor deve ‘estimular’ o animal desde cedo, criando espaços para ele brincar, dormir e até se esconder, com o objetivo de “ter a sensação de segurança e diminuir os níveis de estresse”.

Dornellas acrescentou que o comportamento dos felinos pode ser estimulados por meio de brincadeiras, “priorizando o uso de objetos, como varinhas, bolinhas de papel e até laser para pessoas com menor mobilidade”.

O profissional ressaltou a importância dos ‘arranhadores’ para esses pets. “Ao invés de brigar com o gato que está afiando a unha no sofá, proporcione [os itens] que protejam os móveis […]. Esse é um comportamento natural e que ajuda a aliviar o estresse”.

Por fim, ele afirmou que, antes da eutanásia, o tutor deve procurar um veterinário especialista em felinos. “Não que os outros sejam ruins, mas assim como a medicina humana, a veterinária também tem muitas especialidades e profissionais qualificados para todo tipo de caso”.

