Governador Helder nomeia Hilton Aguiar como Secretário Regional de Governo do Tapajós

A nomeação de Hilton Aguiar para a Secretaria de Governo do Tapajós é fator importante para maior desenvolvimento da região – (Foto:Reprodução).

Decreto assinado por Helder Barbalho nomeando Hilton Aguiar foi assinado na quarta-feira, dia 01 de fevereiro

O ex-deputado estadual HILTON ALVES DE AGUIAR, de acordo com o art. 6º, inciso II, da Lei no. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a Lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, foi nomeado na data de quarta-feira (01.02.2023), pelo Governador do Estado Helder Barbalho, para exercer o cargo de confiança de Secretário Regional de Governo para a Região do Tapajós.

A decisão de Helder Barbalho leva em consideração alguns fatores que se distribuem desde o encurtamento de distâncias de nossa região para a capital do Estado, visando a celeridade para as resoluções de encaminhamento de reivindicações dos municípios do Tapajós em suporte ao desenvolvimento de políticas públicas para a região, passando por aproveitar o potencial de ação política de Hilton Aguiar que é incansável, culminando com a afinidade e identificação do novo Secretário de Governo para a região do Tapajós com a visão política e operacional do Governador.

Hilton Aguiar, sem dúvida, foi o mais atuante e produtivo Deputado Estadual em toda a evolução histórica-política do município de Itaituba e que mais carreou recursos permanentes para Itaituba e nossa região, e mostra que através de seu trabalho poderá ainda contribuir muito mais com os municípios do Tapajós, já que não tem compromisso constitucional com os demais munícipios de nosso Estado como antes, quando era Deputado.

É sabido que mesmo tendo contribuído com grandes trabalhos no transcurso de seus mandatos na ALEPA, em nossa região, Hilton também buscou investimentos para todos os municípios integrantes de nosso Estado.

Incansável em sua luta política, Hilton Aguiar merece nosso reconhecimento, e ser nomeado Secretário de Governo para nossa região premia sua performance de hábil e produtivo político, como também premia os munícipes da região, ao se constituir como um elo de ligação diretamente ao Governo de Hélder Barbalho.

Não sofrendo solução de continuidade, seu ímpeto e sua vontade em atrair recursos e investimentos para a região, a presença produtiva do novo Secretário fará muito bem para a região. (Com informações do Blog Rastilho de Pólvora).

03/02/2023

