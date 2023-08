Governo anuncia concurso público para Polícia Científica do Pará

(Foto: Reprodução) – O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplad), anunciou a confirmação do novo concurso para área fim da Polícia Científica do Pará (Pcepa).

Ao todo, serão ofertadas 246 vagas aos cargos de perito criminal, médico-legista e odontolegistas, que serão distribuídas para a sede em Belém, e as demais coordenadorias de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém.

O edital oficial será lançado neste segundo semestre, com a data ainda a ser definida pela Seplad, após definição da banca organizadora do certame, e trará o detalhamento da distribuição do número de vagas para cada área de formação contemplada, período e valor da inscrição, além da data de aplicação da prova. Além disso, trará informações sobre outros períodos que envolvem o concurso, como data de divulgação do resultado, do teste de aptidão física dos aprovados, entre outras coisas.

A realização do concurso integra uma demanda da gestão da Pcepa junto ao Governo do Estado, que se mostrou favorável ao certame. “Tratamos com a Seplad sobre a necessidade de um novo concurso, com objetivo de aumentar o nosso efetivo para todas as nossas unidades da Polícia Científica. A confirmação para o preenchimento das 246 vagas, entre os cargos de perito criminal, médico-legista e odontolegistas, mostra a boa disposição do Governo em atender essa demanda”, disse o perito criminal Celso Mascarenhas, diretor-geral da Pcepa.

O último concurso da Polícia Científica ocorreu em março de 2019, sendo que em dezembro de 2020 o Governo do Estado nomeou 87 novos servidores, o que representou um aumento de 25% em relação ao efetivo da época. Com o preenchimento das 246 vagas do novo certame, o aumento previsto será acima dos 80%, em relação ao atual efetivo dos peritos criminais, médicos-legistas e odontolegistas.

“A importância desse efetivo será boa para segurança pública do Estado, já que o trabalho pericial produz laudos que são a prova técnica para elucidação de crimes. Se os números da violência estão diminuindo, a Polícia Científica tem participação e, com mais peritos, irá contribuir ainda mais”, concluiu Celso Mascarenhas.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/15:13:47

