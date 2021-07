Governo confirma chegada de mais 104 mil doses da Pfizer e Coronavac ao Pará

Nova remessa chega ao Estado após paradas em agendas na Grande Belém (Foto:Ricardo Amanajás)

Novo lote foi confirmado pelo governador Helder Barbalho nesta quinta-feira (8)

O Governo do Pará confirmou, na manhã desta quinta-feira (8), a chegada de novo lote com mais 104 mil doses da Pfizer e Coronavac ao Estado. “Estaremos recebendo, entre os dias de hoje (8) e amanhã (9), 104.680 doses de vacina (…). Com isso avançamos na primeira e segunda dose, garantindo que o Estado continue protegendo, imunizando e vacinando a nossa popuçação”, disse Helder Barbalho em um anúncio divulgado por meio das redes sociais.

O gestor estadual pediu ainda atenção da população em relação ao calendário de vacinação nos próximos dias. A agenda na Região Metropolitana, que inclui as cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Izabel e Santa Bárbara pode ser conferida neste link.

Segundo dados do Vacinômetro, até a manhã desta quinta-feira (8), o Pará já havia recebido 4.582.560 de doses de vacinas contra a doença, das quais 4.317.984 foram enviadas aos municípios, o que representa uma média de repasse de 94,23%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, conforme os critérios estabelecidos pelas autoridades federais, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

Foram aplicadas 3.943.217 doses. Deste número, foram 2.723.194 na primeira dose e 1.222.023 para segundas doses. Uma cobertura vacinal de 63,07% e 28,25%, respectivamente.

Por:O Liberal

