Governo do Pará muda região nordeste de risco alto para médio de contágio da Covid-19; balneários e clubes devem abrir em julho

Governo do Pará tira região nordeste de risco alto para médio de contágio da Covid-19 — Foto: Reprodução/Youtube

Governador Helder Barbalho falou também que aulas da rede pública estadual de ensino devem ser retomadas no dia 1º de agosto.

O Governo do Pará divulgou nesta sexta-feira (19) que a região do nordeste do estado saiu da classificação de risco alto de contágio, bandeira vermelha, para risco médio, bandeira laranja. Desta forma, alguns setores não essenciais da economia podem voltar a funcionar. O pronunciamento foi feito pelo governador Helder Barbalho.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adler Silveira, a mudança de bandeira da região nordeste do estado aconteceu devido à redução na curva de contágio pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) e também pela redução na taxa ocupacional de leitos clínicos e de UTI da região. As outras regiões continuam com o embandeiramento decretado na reunião do dia 29 de maio.

Com a medida, a região nordeste do estado está autorizada a reabrir shoppings centers, igrejas, salões de beleza e comércio varejista. A decisão, no entanto, fica sob responsabilidade de cada Prefeitura.

Férias de Julho

Segundo o governador Helder Barbalho, praias, igarapés e clubes devem ter o acesso liberado a partir do dia 1º de julho, se o comportamento da taxa de contaminação pela Covid-19 continuar estável ou decrescente.

“Em julho vamos analisar semana a semana. Os balneários, praias, igarapés e clubes voltarão a funcionar, mas mediantes aos protocolos de proteção e controle da proliferação do novo coronavírus. Se alguma mudança importante ocorrer nesse período, retomaremos as restrições”, afirmou.

Aulas

Helder Barbalho informou que as aulas na rede pública estadual de ensino estão programadas para voltar no dia 1º de agosto. Um possível adiamento só ocorrerá se as taxas de ocupação de leitos clínicos e UTI voltem a crescer e uma nova epidemia aconteça.

Quanto ao retorno das aulas na escolas particulares, o governador falou que está conversando com as entidades, mas antecipou que o Governo do Pará abrirá um fundo de financiamento junto ao Banpará para escolas e universidades privadas.

“Esse fundo será para dar suporte a estas instituições que também estão sofrendo com os efeitos da pandemia no estado”, disse.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...