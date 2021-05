Governo do Pará participa de Encontro Estratégico Governadores pelo Clima

As estratégias para preservação da Amazônia foram discutidas com o general Hamilton Mourão (Foto: Marco Santos / Ag. PA -)

O governador Helder Barbalho e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), Mauro O’de Almeida, participaram do Encontro Estratégico Governadores pelo Clima das Regiões Norte e Centro-Oeste – Impulsionar Cadeias Econômicas da Bioeconomia e Gerar Empregos, na tarde desta quarta-feira (26). Em formato virtual, o evento foi realizado pelo Centro Brasil no Clima (CBC) teve como objetivo colocar os governadores em contato com agentes nacionais e internacionais para construção de estratégias e possíveis financiamentos para alavancagem da economia dos seus respectivos estados.

O Pará segue trabalhando na construção da sua Estratégia Estadual de Bioeconomia, que será parte do Plano Estadual Amazônia Agora, mais especificamente no pilar ‘Desenvolvimento Econômico de Baixo Carbono’, permitindo que ações efetivas e coordenadas possam ser tomadas, em parceria com a iniciativa privada e terceiro setor para o desenvolvimento da economia paraense, com respeito à nossa biodiversidade e mantendo a floresta em pé.

“O grande tesouro que temos, e praticamente só nós no mundo temos em escala global são os produtos oriundos da exploração econômica da nossa biodiversidade. A Amazônia abriga a maior parte deste tesouro, e precisamos encontrar uma forma de que toda essa riqueza que possuímos se converta em desenvolvimento social e econômico para a população da região. Mas ao falarmos isso, logo se pensa que estamos falando de futuro e de potencialidades, mas não, estamos falando de presente. Hoje a Amazônia já produz bens com imenso mercado global, porém a nossa baixa capacidade de acessar estes mercados faz com que não consigamos nos desenvolver economicamente como poderíamos”, ressaltou o titular da Semas.

O evento faz parte de uma mobilização internacional para articulação dos governadores com movimentos de lideranças de países como os Estados Unidos, a Argentina e a União Europeia. O objetivo da articulação é somar forças dos Estados, visando a cumprir os compromissos do Brasil no Acordo de Paris; discutir oportunidades de geração de empregos da economia verde e estruturar canais de intercâmbio internacional entre movimentos similares de outros países.

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez Rubio, ressalta o grande interesse dos estados em políticas de mudanças climáticas. “ A União Europeia apresentou suas ambições renovadas com a redução de até 55% das emissões até 2030 e de carbono até 2050. Além disso, um número grande de países, incluindo o Brasil, está assumindo o compromisso de emissões líquidas zero até 2050. Esse desenvolvimento tem enormes implicações para as regiões norte e centro-oeste do Brasil”, relatou.

Além de Helder Barbalho, participaram os governadores Waldez Góes (Amapá), Mauro Mendes (Mato Grosso), Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Renato Casagrande (Espírito Santo), Gladson Cameli (Acre) e Paco Britto vice governado do Distrito Federal.

O diretor executivo do Centro Brasil do Clima (CBC), Guilherme Sirkis reforçou a importância do encontro. “É importante sempre lembrar que na sua essência o CBC é um propulsor de ideias e de debates e articulador da agenda climática, com tomadores de decisão e formadores de opinião. Queremos promover o diálogo entre os governadores que enriqueça as tomadas de decisão para avançar a transição para a economia de carbono neutro”, ressaltou. (Por Bruna Brabo (SEMAS)26/05/2021 20h58 )

Em reunião com o Conselho da Amazônia, Governo do Pará destaca esforço para conter desmatamento

Com a participação do general Hamilton Mourão, presidente do Conselho da Amazônia Legal, foram discutidas estratégias e ações para 2021

O governador Helder Barbalho participou nesta quinta-feira (26), por videoconferência, diretamente de Oriximiná, município do oeste paraense, de reunião com o Conselho da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. A pauta incluiu avaliação sobre as ações desenvolvidas em 2020 e o planejamento para o próximo ano. [Foto: Marco Santos / Ag. PA] O governador Helder Barbalho reiterou as propostas ambientais defendidas pelo Governo do ParáFoto: Marco Santos / Ag. PA

Mesmo com as dificuldades em função da pandemia de Covid-19, Helder Barbalho destacou os esforços para conter a tendência crescente de desmatamento na região amazônica. “Isso, seguramente, ainda não é o cenário ideal. Temos que trabalhar cada vez mais para que haja redução, mas o fato de não permitirmos a curva ascendente deve ser valorizado por todos nós. Aqui foi muito importante a extensão do prazo da operação das Forças Armadas, liderada pelo Governo Federal. Nós somamos, com as forças estaduais, e já estamos na sexta Operação Amazônia Viva. Isto tem trazido resultados efetivos”, afirmou o governador do Pará.

Em 2020, foram embargados 121 mil hectares devido ao desmatamento ilegal e apreendidos quase 4.500 metros cúbicos de madeira extraída de forma ilegal, equipamentos e maquinários.

O governador enfatizou que a presença em campo é fundamental para uma redução drástica nos crimes ambientais, e ressaltou a necessidade de avançar no planejamento para 2021, considerando que o chamado inverno amazônico já é perceptível com a intensidade das chuvas.

Sintonia – Entre as estratégias fundamentais para o avanço da preservação ambiental, Helder Barbalho defendeu o fortalecimento das políticas de regularização fundiária, frisando que a maior parte do território paraense é formada por áreas federais. “Aprovamos em 2019 a Lei de Terras do Estado do Pará, e ontem (25 de novembro) assinamos os decretos regulamentando estas leis. Temos uma projeção de, em dois anos, entre títulos urbanos e rurais, chegar a 50 mil propriedades regularizadas no Estado do Pará a partir deste novo marco legal. Mas todos nós sabemos que a maior parte do nosso território é federal, portanto reforço que é fundamental que haja uma sintonia, e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) exerça um protagonismo, seja na participação nas áreas de assentamento, seja efetivamente no processo de regularização fundiária, além da integração com os órgãos estaduais”, pontuou o governador. [Foto: Marco Santos / Ag. PA]

A integração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com órgãos técnicos estaduais para ampliação da produtividade; a precificação da floresta em pé e a rastreabilidade foram outros pontos abordados pelo governador paraense. “Nós avançamos na fiscalização. O apoio que tivemos, com recursos da Petrobras, foi fundamental para a consolidação das ações de fiscalização e monitoramento. Mas também é fundamental que nós possamos avançar nessas outras agendas de convergência no campo das políticas públicas federais e estaduais”, acrescentou Helder Barbalho.

Fórum de Bioeconomia – Durante a reunião, o governador convidou os demais líderes para a participação no Fórum Mundial de Bioeconomia, marcado para setembro de 2021, em Belém.

O general Hamilton Mourão, falou sobre o andamento das agendas. “O Incra ainda não consegue chegar da forma como deve chegar. A precificação da floresta em pé é um assunto que está sendo tratado. Quanto à rastreabilidade, os principais frigoríficos já aderiram a essa questão. Será uma ofensiva, porque eles já se deram conta de que se não tiverem esse monitoramento vão perder mercado. A realização do Fórum Mundial de Bioeconomia será importantíssima no Estado do Pará”, afirmou o presidente do Conselho da Amazônia Legal.

Por Dayane Baía (SECOM)

