Raízen e Vibra concluem obra da nova Base de Distribuição de Combustíveis em Santarém (PA)

Novo terminal reduzirá custos logísticos e ampliará a circulação de combustíveis, beneficiando as regiões Norte e Centro-Oeste – (Foto:Divulgação)

Estrutura da nova Base de Santarém contará com 7 tanques com capacidade de movimentação de 2 bilhões de litros de combustíveis por ano

Com um investimento conjunto das distribuidoras Raízen (60%) e Vibra (40%), foram concluídas as obras da nova Base de Santarém, que deve movimentar 2 bilhões de litros de combustíveis por ano. Nesta quarta-feira (24), foi realizada uma cerimônia para marcar a entrega da Base, que contou com a participação de executivos das duas companhias, além de representantes do governo nas esferas federal, estadual e municipal, Marinha, Companhia Docas do Pará (CDP), entre outras autoridades.

Localizada no encontro dos rios Amazonas e Tapajós, a nova base permitirá que navios de longo curso que trafegam pelo Amazonas descarreguem combustível em Santarém, tornando esse o principal ponto de abastecimento do Oeste do Pará, Amazônia Ocidental e Norte do Mato Grosso. Até então, Santarém era abastecida por um pequeno terminal local que atendia apenas o consumo da região.

A Base em Santarém permitirá uma rota otimizada em relação aos fluxos atuais integrados a outros HUBs, com redução de distâncias e custos logísticos, o que permitirá a chegada de combustíveis a preços mais competitivos para garantir o abastecimento dos mercados e influenciar positivamente toda economia da região. Mercados agrícolas e de transportes, especialmente nos corredores Norte e Centro-Oeste do Brasil, serão os principais beneficiados pelo investimento.

Com aproximadamente 120 milhões de litros de capacidade, a Base de Santarém tem conexão com piers de navios e barcaças que farão a distribuição pelos rios Amazonas e Tapajós. Até o final de 2025, o projeto prevê também outras entregas para melhor atender os mercados no entorno da BR163 e promover o desenvolvimento da economia local.

Segundo Juliano Tamaso, vice-presidente de Supply Chain da Raízen, esse é um marco significativo no compromisso da empresa com o desenvolvimento das regiões Norte e Centro-Oeste do país, e no fortalecimento da infraestrutura logística nacional. “Com a nova base, além de apoiar o crescimento do agronegócio no corredor logístico de Santarém e Miritituba, também ofereceremos uma solução inovadora e há muito tempo necessária no mercado dessas regiões. Estamos orgulhosos de tornar isso uma realidade e contribuir para o progresso do setor”, ressalta Tamaso.

“O desenvolvimento da base do Porto de Santarém é crucial para a Vibra e para a garantia no fornecimento de combustíveis no Arco Norte, especialmente para o segmento do agronegócio. Não apenas reafirma nossa posição estratégica no Pará, mas também facilita o aumento do transporte de biocombustíveis e outros produtos derivados por meio de modalidades de transporte de grande escala, o que resulta em uma redução significativa de custos e um impulso nos benefícios ambientais”, declara Marcelo Bragança, vice-presidente de Operações, Logística e Sourcing da Vibra.

Um dos diferenciais da nova base é o aumento da capacidade de receber navios de médio porte, como o Middle Range de 50 mil m3 dwt, o que contribui para a diversificação das rotas de fornecimento, a flexibilidade na gestão da carga, estímulo ao desenvolvimento econômico regional e redução dos custos operacionais para toda a cadeia.

Outro benefício é o impulso ao comércio e à economia local, o investimento de Raízen e Vibra na Base de Santarém foi responsável pela geração de mais de 400 empregos diretos e 1200 indiretos durante sua construção. As empresas aguardam as últimas licenças para o início da operação, na qual é esperada que contribua com um incremento na arrecadação ICMS ao estado do Pará de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão.

