Vídeo: homem fica preso na piscina durante terremoto em Taiwan

(Foto: Reprodução/Redes sociais)- Nas imagens, a água balança violentamente de um lado para o outro em um hotel de Taipei, em Taiwan. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um homem preso dentro de uma piscina durante a passagem de um terremoto, de magnitude 7,2, pelo litoral leste de Taiwan, nesta quarta-feira (3/4).

De acordo com informações da mídia local, o turista nadava pela manhã na piscina que fica no terraço do hotel Regent Taipei, em Taipei, capital de Taiwan, quando o abalo sísmico atingiu a região.

Nas imagens, é possível ver que a água balança violentamente de um lado para o outro, chegando a espirrar pela borda da piscina. Além disso, o homem tenta se estabilizar na água. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme o site Mirror Media, a piscina foi fechada após o incidente. Já a equipe do hotel informou que os hóspedes e funcionários estão seguros.

Terremoto mais forte em 25 anos

Ao todo, o terremoto que atingiu o litoral leste de Taiwan deixou ao menos nove mortos e 821 feridos, segundo atualização da autoridade nacional de proteção civiltaiwanesa.

Esse fenômeno é o “mais forte dos últimos 25 anos”, de acordo com o diretor do Centro Sismológico de Taipei, Wu Chien-fu. Ele explicou que o terremoto atingiu a ilha “próximo da terra e pouco profundo”, sendo “sentido em todo o país e nas ilhas próximas”.

