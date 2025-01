Chuvas em MG deixam 26 mortos e mais de 50 cidades em situação de emergência

Foto: Reprodução | Estado já tem 354 desabrigados e 3.270 desalojados

Ao menos 63 municípios de Minas Gerais estão em situação de anormalidade – com decreto de situação de emergência ou calamidade pública – em razão das chuvas que atingem o Estado. Os dados fazem parte de boletim divulgado na terça-feira, 14, pela Defesa Estadual.

Desde setembro do ano passado, com o período chuvoso, já foram registradas também 26 mortes em todo o Estado. Também foram contabilizados até o momento, 354 desabrigados e 3.270 desalojados.

Em Ipatinga, cidade mais castigada pelas precipitações que provocaram desabamentos no fim de semana, já foram notificadas dez mortes. No domingo, dia 12, houve também uma morte de uma mulher de 36 anos na Rua Finlândia, em Santana do Paraíso, município vizinho.

Nesta quarta-feira, 15, as áreas de instabilidade seguem atuando em praticamente todo o Estado, com maiores acumulados previstos para a faixa norte.

Municípios em situação de anormalidade:

Brazópolis

Galileia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antonio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio

Acaiaca

Areado

Campo Florido

Mirabela

Claro dos Poções

Pavão

Itabirinha

Guiricema

Argirita

Mantena

Ferros

São João Do Manteninha

Barão de Monte Alto

Presidente Olegário

Cuparaque

Açucena

Espinosa

Em alguns municípios mineiros há registro de dois decretos, em razão do período diferente em que as chuvas provocaram danos. Em alguns deles, também, a situação de emergência ou de calamidade pública foi decretada no ano anterior.

É o caso da cidade de Brazópolis, que teve o primeiro registro em 24 de setembro de 2024, com validade até 22 de março deste ano, mas que também foi afetada recentemente, vindo a registrar novo decreto de situação de emergência em 3 de janeiro. Esse último o vencimento é para 2 de julho deste ano.

