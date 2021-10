Homem descobre traição e mata gerente a facadas em MT

(Foto:Reprodução) – Gerente de uma loja de autopeças foi morto a facadas por um homem na manhã deste sábado (16), na rua Bahia, no centro de Campo Novo do Parecis (400 km de Cuiabá). O crime teria sido motivado por uma suposta traição.

De acordo com o delegado Honório Gonçalves Neto, o suspeito surpreendeu a vítima na Rua Rio Grande do Sul com golpes de facada por volta das 12h00. Ferido, o rapaz correu e tentou buscar ajuda em uma agência de viagens. No entanto, os funcionários trancaram a porta do estabelecimento, impedindo que ele entrasse.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento que a vítima cai em frente ao empreendimento e é alcançado pelo agressor, que defere novos golpes de facada.

Após matar o rapaz, o suspeito deixa a faca cravada entre a cabeça e o rosto da vítima e sai correndo. Segundo a polícia, a suspeita é de que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a esposa do suspeito. O rapaz foi preso na região, minutos após o assassinato.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas para dar andamento aos trabalhos de apuração do caso. O corpo do gerente foi encaminhado para realização de exames de necropsia.

A Polícia Civil acompanha o caso.

Fonte:Gazeta Digital

