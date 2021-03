Jovem agride pai, tenta fugir, mas é pego pela polícia

Câmera da vizinhança registrou policial correndo atrás do jovem, que bateu no próprio pai (Reprodução / Site Alerta Guamá)

Crime de agressão aconteceu em Viseu e acusado está na Delegacia do município

Uma guarnição da Polícia Militar, em Viseu, no nordeste do Pará, estava em ronda quando soube por populares que um jovem agredia o próprio pai, na residência da família. Os agentes não demoraram a chegar próximo da casa, e encontraram o acusado em fuga, mas os policiais foram ágeis e em minutos o rapaz foi preso e levado para Delegacia de Polícia local.

O caso aconteceu no final da tarde de sexta-feira (26). O nome do acusado e do pai dele não foram divulgados. De acordo com a legislação penal, a agressão física é crime que pune com até 12 anos de prisão, o dispositivo legal considera agressão a conduta que ofende a integridade ou saúde corporal, mas também, a violência psicológica; sexual; moral e patrimonial.

Por:Redação Integrada com informações do site Alerta Guamá

