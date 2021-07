Homem é baleado no abdômen ao ser confundido com animal durante caçada

Polícia Militar esteve no local e encaminhou o autor para a Delegacia. (Foto: Noticidade)

Homem estava caçando porco com o filho e o autor do disparo quando foi atingido no abdomên

Homem de 59 anos foi socorrido em estado grave após ser levar três tiros no abdômen durante uma caçada na manhã deste domingo (27) em uma fazenda em Maracaju, cidade a 160 quilômetros de Campo Grande. O autor do tiro e amigo da vítima foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada pelo Hospital Municipal Soreano Correia, após a vítima dar entrada com três perfurações no abdômen. Os policiais foram até o local e encontraram o homem já sendo socorrido.

Ainda no hospital, os policiais encontraram com o filho da vítima que relatou que eles estavam caçando porco monteiro na fazenda junto com o autor do disparo, um homem de 32 anos e quando estava há 30 metros de distancia viu o pai sendo atingido pelo amigo.

Os policiais foram até a fazenda onde o autor trabalha e ele contou que conhece a vítima há muito tempo e que ontem enquanto realizavam a caçada confundiu o homem, que estava agachado no meio do milharal, com o animal silvestre e efetuou um disparo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo amigo e o filho até o hospital. O autor do disparo entregou a espingarda calibre 28 sem numeração e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa.

Já a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa da Capital.

(Com informações site Noticidade). – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

