Homem é encontrado morto em área alagada no Trairão

(Foto: Reprodução) – O corpo, que estava em avançado estado de decomposição, foi encontrado por uma ribeirinha na quarta (18).

Na tarde da última quarta-feira (18), um corpo do sexo masculino foi encontrado em uma área alagada a cerca de 600 metros da rua que dá acesso ao município de Trairão, no Sudoeste do Pará.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por uma ribeirinha, que acionou as autoridades policiais.

Militares do 7° Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM) foram acionados para dar apoio à Polícia Científica na remoção do corpo, que só foi possível realizar na madrugada desta quinta-feira (19) devido ao difícil acesso ao local. O corpo não identificado foi entregue à Polícia Científica de Itaituba para as providências cabíveis.

A Polícia está investigando o caso e ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte.

(Com informações Plantão 24 horas news).

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023/11:15:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...