Empresário que agrediu faxineira pede perdão e admite que ato foi ‘ridículo’

(Foto: Reprodução / Redes Sociais ) – Após chegar calado e de máscara à sede do Juizado Especial Criminal, no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte, o empresário Rafael Birro, de 35 anos, admitiu às autoridades que está arrependido do que fez.

Ele é o autor da agressão contra a faxineira Lenirge Alves, que ocorreu enquanto ela lavava a calçada do prédio onde trabalha no bairro de Lourdes, região Centro-Sul da cidade.

A reunião, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (14) no Juizado, tinha como objetivo encerrar o assunto de forma amigável entre a faxineira e o empresário, mas não foi o que aconteceu. Rafael se mostrou arrependido e pediu perdão à faxineira. Ele reconheceu que a atitude foi “desequilibrada” e “ridícula”. Já Lenirge, orientada pelo advogado, permaneceu calada.

Uma nova audiência foi marcada para o dia 19 de outubro, às 9h, e, antes disso, os advogados de ambas as partes vão tentar chegar a um acordo em busca de uma solução amigável. Em caso de sucesso, o juiz Arilson D’Assunção Alves, que presidiu a audiência, deverá ser informado.

Na saída do Juizado, em conversa com a imprensa, Lenirge disse que está desgastada com o assunto e que mal conseguiu encarar o agressor face a face. “Não consegui olhar para ele e a única coisa que aconteceu é que ele pediu desculpa e disse que na hora que aconteceu ele achou que não era nada.

Na filmagem ele reconheceu que agiu muito mal comigo e pediu desculpa, que ele não é desse perfil e que ele é do bem e que não sabe o que aconteceu com ele na hora. Ele tá muito arrependido”, explicou.

Desculpado?

Questionada sobre o perdão ao agressor, Lenirge disse que ainda não desculpou Rafael, e espera que na próxima quarta-feira (19), quando a audiência deverá ser novamente realizada, os advogados tenham entrado em acordo para encerrar o assunto de forma amigável. “Torcer para dar certo, tanto para mim quanto para ele, para sair um acordo e ninguém sair prejudicado”, admitiu.

A defesa da faxineira entrou com um processo contra Rafael em que pede uma indenização de R$ 60 mil por danos morais. O pedido tramita na 13ª Vara Cível de BH. No pedido, a vítima relata que, em razão do trauma, está recebendo atendimento psicológico, além das dores devido às escoriações. Na saída da audiência, Rafael não falou com a imprensa.

As agressões

A vítima lavava a calçada quando foi atacada pelo agressor no dia 16 de setembro. A mulher teve água jogada no rosto e sofreu queda, que provocou ferimentos no joelho. Uma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

O circuito de segurança registrou as agressões. A mulher fazia a limpeza da calçada, por volta das 10h, quando um homem acompanhado de um cachorro se aproximou. Ele estava fazendo uma corrida e se irritou com o desperdício, conforme relatou um morador à reportagem de O TEMPO.

“Ele chegou dizendo que ela estava desperdiçando água. Então, tomou a mangueira da mão dela e disse: ‘vou te mostrar como gasta água’”, contou. O homem passou a jogar água no rosto da funcionária do edifício, o que a impediu de pedir socorro. (Com informações do O TEMPO Pedro Nascimento e Manuel Marçal).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/15:10:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...