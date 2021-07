Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem foi preso em flagrante e conduzido junto com a arma apreendida para a delegacia do município onde passou pelos procedimentos cabíveis.

Os policiais realizavam rondas pelo centro da cidade quando se depararam com um veículo em atitude suspeita, e não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais. O homem tentou fugir , mas foi alcançado no bairro Otavio Onetta e durante a abordagem foi flagrado portando um revólver calibre 22 sem autorização legal.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ter sido abordado por militares do 7°CIPM -Batalhão da Polícia Militar – enquanto conduzia um veículo Onix de cor branca, placa RAT-5F80, no município de Novo Progresso.

