Caseiro é encontrado morto na mesma região onde Lázaro cometeu chacina

(Foto:Reprodução) – Um homem de 37 anos foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (11/7), no Incra 9, em Ceilândia. Segundo foi comunicado à polícia, o corpo era do caseiro de uma chácara localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão.

A região é a mesma onde o maníaco Lázaro Barbosa, 32 anos, matou uma família de quatro pessoas em 9 de junho.

De acordo com informações da 19ª Delegacia de Polícia, que apura o caso do caseiro, há sinais de violência no cadáver encontrado. Além disso, o homem teria mordidas pelo corpo.

A suspeita inicial é que o caseiro tenha sido atacado por dois cachorros que vivem na chácara, no Incra 9. No entanto, o caso ainda está sob investigação.

A morte foi comunicada à polícia às 7h48 deste domingo. O comunicante afirmou que o homem pode ter morrido entre 23h de sábado e 5h de domingo. O corpo foi encontrado no interior da casa do dono da chácara. Ele estava perto do portão.

Chacina

Na mesma área, no Incra 9, em 9 de junho, o maníaco Lázaro Barbosa matou Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15. Ele ainda sequestrou Cleonice Marques de Andrade, 43 anos, esposa de Cláudio e mãe das outras vítimas.

Dias depois o corpo de Cleonice foi encontrado em uma mata com cortes nas nádegas, cabelos arrancados e sinais de violência.

Lázaro fugiu de uma força-tarefa da polícia por 20 dias. Fez reféns, atirou em policiais, colocou fogo em casas e provocou pânico nas cidades de Girassol e Águas Lindas de Goiás, por onde passou.

Lázaro Barbosa foi morto durante confronto com forças policiais em 28 de junho. Ele estava nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO). A polícia disparou contra ele cerca de 125 tiros, 39 o acertaram.

LEIA TAMBÉM:

Por:Manoela Alcântara

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...