Homem é preso furtando roupas dentro de loja em Novo Progresso

Francisco foi apresentado junto com as roupas na Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso, onde o caso foi registrado. Ainda segundo a polícia, o jovem poderá responder pelo crime de receptação.

Câmeras de segurança registraram a atuação do criminoso no momento que furtava roupas na loja.

De acordo com informações da polícia, atendeu o chamado via rádio por volta das 10h00min desta quarta-feira(11), que um homem estava cometendo furto na Loja Meire Cler Modas, em diligência a polícia militar conseguiu prender em flagrante o nacional Francisco Nascimento de Souza em flagrante delito.

Um homem foi preso em flagrante furtando roupas em Novo Progresso, no oeste do Pará. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 11 de maio de 2022. (Foto:Reprodução)

