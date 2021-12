Homem é preso por atirar na vaca do vizinho

Antônio é acusado de atirar em uma vaca e ameaçar vizinhos de terra/Foto: Divulgação

Uma ocorrência policial inusitada se registrou na vicinal do PA Jussara, cerca de 20 km do perímetro urbano de Marabá. Antônio Alves Ferreira foi preso em flagrante pelo crime posse ilegal de arma de fogo, por volta de 1h30 da madrugada desta segunda-feira (20). O que levou a polícia até Antônio foi a denúncia de que ele deu um tiro, com a dita espingarda, na vaca de um vizinho de terra.

A prisão foi feita pela equipe plantonista de policiais civis, que receberam a denúncia, por volta de meia-noite, da vítima de iniciais E. M. D. S., na sede da 21ª Seccional Urbana de Polícia, informando que seu vizinho de chácara teria efetuado disparos em uma vaca que lhe pertencia, motivo pelo qual foi necessário sacrificar o animal, pois não estaria mais aguentando ficar de pé devido os ferimentos sofridos.

O dono do animal chegou a gravar um vídeo, onde aparece a carne da vaca pendurada; ele faz um corte e retira um projetil do interior da carne.

A vítima informou ainda que Antônio, autor dos disparos, já teria ameaçado diversos moradores da vila, sempre se valendo da mesma espingarda. Imediatamente a equipe se deslocou até a residência do suspeito, onde ele foi encontrado, bem como o armamento mencionado, uma arma de fogo tipo espingarda calibre 22, junto com 32 munições intactas do mesmo calibre, sendo em seguida conduzido pra a seccional de polícia para os procedimentos de lei. (As informações são do correio de carajas)

Pela manhã, ele foi encaminhado ao sistema penal de Marabá e está à disposição da Justiça. (Chagas Filho)

