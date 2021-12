Imagem Forte -Policia procura por garimpeiro que matou piloto e atirou no carona e fugiu com ouro no Pará

(Foto:Rede Social) – A Polícia Civil da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, tenta a todo custo pender um garimpeiro que está sendo acusado de praticar um crime de latrocínio e tentativa de assassinato na região de Garimpo das Águas Claras.

Nunca se sabe quando alguém com más intenções vai agir ou será capaz de trair o companheiro nas mais diversas situações da vida, até mesmo quando se está pegando carona em carro ou moto.

Uma dessas situações resultou em pelo menos uma morte e uma pessoa ferida gravemente. A Polícia Civil da cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, tenta a todo custo pender um garimpeiro que está sendo acusado de praticar um crime de latrocínio e tentativa de assassinato na região de Garimpo das Águas Claras. De acordo com informações da polícia, o garimpeiro viajava em uma motocicleta na companhia do operador de máquinas Ismael Araújo da Silva, de 24 anos e o proprietário de uma máquina escavadeira identificado como Antônio Portela Dourado, de 49 anos. (As informações são do Diário do Pará)

Nas redes sociais uma foto do suspeito abaixo (foto) foi divulgado e ele esta sendo procurado.



Entenda o caso

Em dado momento o garimpeiro que viajava na garupa da motocicleta pediu para parar em um trecho da vicinal que dá acesso ao garimpo, dizendo que queria urinar. Logo assim de desceu da motocicleta o homem sacou um revólver e atirou na cabeça de operador Ismael Araújo, que morreu de forma instantânea e em seguida atirou no dono da máquina Antônio Dourado, que foi atingido e caiu no meio da vicinal. Em seguida o garimpeiro fugiu levando a motocicleta e ouro que o dono da máquina transportava na bolsa. Antônio Dourado sobreviveu ao tiro e foi conduzido para um hospital municipal de Ourilândia do Norte, em estado grave. A polícia procura por qualquer informação que possa levar a identificação do autor de crime. As vítimas do atentado viajavam para a cidade de Ourilândia do Norte, na intenção de vender o minério extraído do garimpo. (Dinho Santos).

