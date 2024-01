Homem é preso por compartilhar pornografia infantil, racismo e apologia ao nazismo, em Marabá

O homem é suspeito de compartilhar mensagens de ódio e citar crimes violentos, em especial ataques à escolas e creches do Estado do Pará.

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem em flagrante pelos crimes de compartilhamento de pornografia infantil, racismo e apologia ao nazismo, no município de Marabá, no sudeste paraense. A ação contou com a participação direta do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Marabá e da Superintendência Regional do Sudeste Paraense, além da equipe do laboratório de informática forense da Polícia Científica do Estado do Pará.

As investigações iniciaram em dezembro de 2023, após denúncia. De acordo com as informações, um homem estaria compartilhando mensagens de ódio no município e citando crimes violentos, em especial ataques à escolas e creches do Estado do Pará.

Foto: Divulgação / PCPASob posse das informações, as equipes da PCPA deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência dele, onde encontraram material pornográfico infantil, bem como mensagens de apologia ao nazismo e discurso racista.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido até a unidade policial para cumprir os procedimentos de praxe, onde deve seguir detido e à disposição do Poder Judiciário.

Segundo Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, “a prisão do investigado demonstra o comprometimento das autoridades em enfrentar crimes prejudiciais à sociedade. Essas ações contribuem para a segurança pública e enviam uma mensagem clara de que tais comportamentos inaceitáveis serão tratados com rigor, promovendo a justiça e a proteção da comunidade”.

Sobre a união de forças entre as equipes da PCPA, o diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, reafirma que “a integração eficaz entre as equipes de inteligência e delegacias do Estado é fundamental para o sucesso no combate contra crimes hediondos e que a prisão do suspeito é um reflexo dessa cooperação, destacando a importância da troca de informações e coordenação estratégica.”

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2024/08:55:25

