G10 Favelas realiza entrega de cestas básicas no Pará neste início de ano

Gilson Rodrígues, presidente do G10 Favelas na entrega de cestas básicas no Pará | Foto: Divulgação

A ação beneficiou milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social

A ação solidária de entrega de cestas básicas aconteceu durante a semana de Festividade de São Sebastião e auxiliou cerca de 4 mil moradores de regiões carentes.

G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores de impacto social das favelas brasileiras, em parceria consolidada com a B3 Social, que já têm história na região, contando com a colaboração do coordenador regional, Renato Rosas, e do presidente nacional do G10 Favelas, Gilson Rodrígues, realizaram a ação humanitária no Pará, no último dia 19, sexta-feira.

Duas regiões do estado, Cachoeira do Arari na Ilha do Marajó e a Baixada do Jurunas em Belém, foram beneficiadas como parte da campanha “Invista nas pessoas. Invista na mudança”.

“Estamos muito felizes em unir forças novamente com a B3 para realizar essa ação tão importante no Pará. Acreditamos no poder de transformação que as comunidades têm e, através desta parceria, buscamos inspirar o Brasil a olhar com atenção para as favelas, transformando-as em verdadeiros pólos de negócios e empreendimentos sociais de sucesso”, declara Gilson Rodrígues.

Em Cachoeira do Arari, a distribuição das cestas aconteceu no EMEF – Adaltino Paraense, e contou com apresentações culturais, incluindo o Show Cultural do mestre Madureira. Já na Baixada do Jurunas, a distribuição será realizada no dia 22 de janeiro, às 11h30, no Regional Marine Club.

A ação reflete o compromisso do G10 Favelas e da B3 Social em contribuir para a redução de desigualdades sociais no Brasil e no combate à fome no país, destacando-se como uma iniciativa estruturante na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades.

Serviço

Distribuição de cestas básica G10 Favelas e B3 Social – Baixada do Jurunas

Data: 22/01 – segunda-feira

Horário: 11h30

Local: Regional Marine Club

Endereço: Av. Bernardo Sayão, 3852 – Condor – (Próximo da Praça Princesa Isabel)

Fonte: G10 Favelas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2024/09:02:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...