Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em barreira sanitária da PM em Monte Alegre

A barreira estava sendo realizada pela Polícia Militar na PA-255 quando o homem tentou escapar da fiscalização.

Um homem foi preso na tarde de domingo (7) por policiais militares do 18º Batalhão Gurupatuba de Monte Alegre, no oeste do Pará, por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações da PM, o homem foi preso após furar barreira policial na PA-255 próximo ao porto de Santana do Tapará, onde está sendo realizado bloqueio sanitário 24 horas.

“Está sendo executado em conjunto com outros órgãos o bloqueio sanitário 24 horas próximo ao porto de Santana do Tapará. Cada órgão atua diante de sua competência. A Polícia Militar tem tido resultados ótimos no combate a ilícitos, seja preventivo ou repressivo, como ocorreu nesta apreensão, tirando mais uma arma de fogo das ruas”, destacou o comandante do 18º BPM, Major Eduardo Carvalho.

O homem que dirigia um automóvel tipo caminhonete não obedeceu as ordens de parada, e tentou fugir. Após acompanhamento policial, o veículo foi abordado e durante a busca foram encontrados R$ 212 e os seguintes objetos:

Revólver calibre 38

10 munições intactas calibre 38

1 canivete

O preso e os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para procedimentos legais.

