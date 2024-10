Chuva forte provoca atoleiros e causa congestionamento de 30 km na BR-163, no Pará

Foto: Reprodução | Já em relatos de motoristas presentes no local, que viralizaram nas redes sociais, há a informação de que condutores esperam no engarrafamento há quase 14 horas.

Uma chuva intensa registrada na madrugada desta terça-feira (1º) no km 70 da BR-163, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, no sudoeste do Pará, provocou um congestionamento de mais 30 quilômetros de extensão, deixando dezenas de veículos, em sua maioria carretas, parados na rodovia.

Imagens compartilhadas com o g1 e TV Liberal mostram a estrada, que não possui pavimentação asfáltica, repleta de carros atolados em um lamaçal que se formou após o temporal.

Segundo testemunhas, o primeiro atoleiro foi registrado por volta das 5 horas da manhã, logo no início das chuvas, iniciando os transtornos de tráfego na área, que ficou praticamente interrompido.

Motoristas ainda tentam desatolar seus carros e veículos de terceiros em meio à lama espessa, enquanto outros veículos permanecem imobilizados.

O trânsito na BR-163, que é uma importante rota de escoamento para o transporte de grãos e outros produtos, tem enfrentado problemas frequentes durante o período de chuvas, especialmente em trechos sem pavimentação.

Por meio de nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que possui contrato de manutenção da via e que equipes da autarquia estão presentes no local, “intervindo de modo a dar a devida solução aos problemas em questão”.

