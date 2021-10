Homem mata ex-mulher a facadas na frente do filho do casal de 11 anos, em Santarém

A vítima estava separado do assassino havia sete anos, mas ele não queria que ela tivesse outro homem.(Foto:Reprodução)

Um homem que matou a ex-mulher na frente de um filho menor de 11 anos do casal, em Santarém, na Região do Baixo Amazonas, oeste paraense, está sendo procurado pela polícia desde a noite de ontem (01), quando tomou rumo ignorado após cometer o crime.

A vítima, Edileuza Lima da Silva, de 35 anos, foi atingida por três facadas, uma das quais no coração. O assassino, Elson Silva do Nascimento, de 52 anos, foi até a casa da ex-mulher junto com o filho e após matá-la, fugiu do local com ele em um carro.

O crime ocorreu na casa da mulher, na Rua Santa Isabel, no Bairro Jutaí. De acordo com a Polícia Militar, o casal estaca separado havia sete anos, mas o homem não queria que ela tivesse outra pessoa. Na noite de ontem, quando chegou com o filho na casa da ex-mulher, o assassino iniciou uma nova discussão com ela e a matou.

Na fuga, Elson do Nascimento largou o carro e pediu para o filho menor voltar sozinho para casa, mas no caminho o garoto foi atacado por várias pessoas, que sem saber da verdade, o acusaram de participar da morte da própria mãe. O garoto foi salvo do linchamento por policiais que estavam na hora e conduzido para a Delegacia Seccional da Polícia Civil para ser ouvido.

Segundo a polícia, o casal tinha cinco filhos e a vítima já havia pedido duas medidas protetivas contra o ex-marido, que a teria ameaçado de morte várias vezes.

