Concurso público: Governo do Pará divulga edital para 200 vagas na Secretaria da Fazenda

Edital foi publicado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração — Foto: Divulgação

Inscrições iniciam em janeiro e aplicação das provas está prevista para março de 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou nesta quarta-feira (22) o edital para concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefa) com preenchimento de 200 vagas para nível superior.

As inscrições poderão ser realizadas entre 19 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022 pela internet.O edital do concurso público C-213 está nas páginas 10 e 11 do Diário Oficial do Estado (DOE) Nº 34.806

Serão ofertadas 10 vagas imediatas para o cargo de fiscal de receitas estaduais e 40 para cadastro de reserva; e 38 para auditor de receitas estaduais e mais 112 para cadastro reserva.

As provas estão previstas para os dias 20 e 27 de março de 2022 nos municípios de Altamira, Belém, Marabá , Santarém, Itaituba e Redenção.

Todo o cronograma do certame será executado pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, empresa organizadora do concurso, e estará disponível também no site.

Por g1 Pará

22/12/2021 11h22

