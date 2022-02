Motociclista morre após colisão na Transamazônica, em Altamira

(Foto:Foto: Reprodução) – Gilberto Pereira Gil não resistiu aos ferimentos, a morte foi confirmada pelo Departamento Municipal de Trânsito de Altamira.

O motociclista era quem conduzia a moto em um trecho da rodovia Transamazônica quando o acidente aconteceu na noite do último domingo (30). As informações são do Confirma Notícia

Ainda segundo o Demutran, um carro que estaria trafegando em zig zag bateu na moto. Na garupa, estava Rhian de Souza Nascimento de 10 anos, enteado do condutor. A criança fraturou a perna e o fêmur e ainda segue internada no Hospital Regional Público da Transamazônica.

O motorista envolvido na colisão fugiu do local e ainda não foi localizado. Os dois veículos que ficaram bastante danificados foram retirados pelo DEMUTRAN. Com esse, subiu para 2 o número de acidentes fatais em 2022 em Altamira. O primeiro foi registrado no bairro Sudam 1 matando um motociclista. No ano passado foram 15 fatais e mais de 600 colisões. Omitir Socorro é crime, as investigações sobre a colisão registrada no semáforo seguem.

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2022/17:18:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...