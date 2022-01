Homem preso em Santarém por suspeita de tráfico de drogas já responde por homicídio

Willison Guimarães preso por suspeita de tráfico já responde por homicídio — Foto: Reprodução/Redes sociais

Prisão foi realizada por equipe da Polícia Militar que realizava ronda noturna no bairro Santana.

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas em Santarém, oeste do Pará, na noite de quinta-feira (6). Ao ser apresentado na delegacia, foi identificado no sistema que ele já responde por crime de homicídio ocorrido em 2018.(A informação é do G1 Santarém)

Willison Guimarães Sales, conhecido como “Somsom”, foi abordado por uma equipe da Polícia Militar durante ronda no bairro Santana. Durante abordagem pessoal, os policiais encontraram 16 trouxinhas de substância entorpecente.

O suspeito foi apresentado na 16ª Secional Urbana de Polícia Civil, juntamente com as trouxinhas de droga e R$ 99 que estavam com ele.

“O indivíduo cometeu homicídio em 2018, quando matou um homem a facadas, e agora cai por crime de tráfico. Ele foi capturado pela PM e apresentado aqui na Seccional. Já foi feita identificação criminal dele, feitas todas as perícias. Ele vai passar por audiência de custódia e só o juiz vai dizer se ele vai responder em liberdade ou não”, disse o investigador de Polícia Civil, João Liberal.

Somsom foi encaminhado à triagem masculina da penitenciária agrícola Silvio Hall de Moura na manhã desta sexta-feira.

Jornal Folha do Progresso em 08/01-/2022/06:20:17

