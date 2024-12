Homem que planejou ataque chamou Lula e Bolsonaro para duelo de faca

Foto: Reprodução | Lucas Ribeiro Leitão, 30 anos, foi preso por planejar um atentado a Brasília. Morador do Ceará, ele foi preso na Bahia por agentes da PCDF.

O homem preso por planejar um ataque a Brasília publicou mensagem nas redes sociais chamando o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um “duelo de facas”. Lucas Ribeiro Leitão (foto em destaque), 30 anos, é morador do Ceará e foi preso na Bahia, próximo à divisa com Goiás.

A prisão foi feita por equipes da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento (DPCev) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), unidade recém-criada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Lucas postou as ameaças recentemente, nas redes sociais.

“Eu vou fazer essa parada sozinho. Aumentem a segurança em Brasília em 100x, 200x, 300x, 400”, escreveu o investigado, que diz ser corretor de imóveis. “Vai ser de um por um! Até só restar um em pé. No caso eu! Desafio Lula e Bolsonaro para um duelo de faca! Vamos brincar de sangue”, disse.

Ao ser preso, Lucas confessou a intenção de realizar um atentado na capital federal. A princípio, ele carregava apenas uma faca e afirmou que utilizaria “táticas militares” no ataque. Porém, os itens encontrados com ele ainda serão revistados.

Homem-bomba

Recentemente, em 13 de novembro, Brasília viveu momentos de terror. Na data, Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, soltou fogos de artifício em um carro próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, pouco antes de se explodir e morrer em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Francisco Wanderley foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), em 2020, na cidade de Rio do Sul (SC), onde morava e era conhecido como Tiü França. Ele tinha se mudado para o Distrito Federal cerca de três meses antes, enquanto planejava o atentado, e morava em uma casa alugada em Ceilândia.

Fonte: Metrópoles

