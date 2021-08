Homem tenta fugir para não pagar R$ 400 de programa sexual com mulher em Sorriso (MT)

Um homem tentou fugir de duas mulheres nas proximidades da avenida Idemar Raiter após ter relações sexuais com uma delas e não pagar por pelo programa no valor de R$ 400, segundo registro feito pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, ontem à tarde.

As vítimas afirmaram aos policiais que o homem esteve no bar, realizou consumo de bebidas alcoólicas e na hora de pagar afirmou que o dinheiro estava em casa. As vítimas se ofereceram para ir junto para receber, mas ele alegou que estava sem carro.

Por conta disso, uma das garotas forneceu o veículo e foram os três. Quando chegaram próximo da avenida, o homem pediu para parar o carro, desceu e tentou correr, mas as vítimas seguraram ele até a chegada dos policiais.

A PM encontrou uma faca próximo ao carro e o acusado confirmou que era dele. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil e não foi confirmado se o homem pagou a dívida de R$ 400.

Fonte:Redação Só Notícias/14/08/2021 14:27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...