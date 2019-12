Ibama apreende mais de R$ 500 mil em madeira ilegal no distrito de Icoaraci, em Belém

Ibama apreende mais de R$ 500 mil de madeira ilegal em balsa no distrito de Icoaraci, em Belém — Foto: Ibama

Foram encontrados 351 m³ de madeira serrada das espécies ipê, angelim e maçaranduba em balsa encontrada no rio Maguari. Empresa responsável pelo transporte foi autuada e multada em mais de R$100 mil.

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu, na segunda-feira (9), 351 m³ de madeira serrada ilegal avaliada em mais de R$ 500 mil no rio Maguari, distrito de Icocari, em Belém.

De acordo com o Ibama, a carga saiu do município de Maués, no Amazonas, e tinha como destino no nordeste do país. Em Santarém, oeste do estado, fiscais ambientais notificaram a empresa responsável pelo transporte do carregamento, mas a balsa e o rebocador não permaneceram no local e foram localizados no rio Maguari, em Belém. Após a vistoria realizada na balsa, foram encontrados 351 m³ de madeira serrada das espécies ipê, angelim e maçaranduba.

Devido a irregularidade, a balsa e rebocador, avaliados em R$650 mil, foram apreendidos juntamente com a carga, avaliada em mais de R$ 500 mil. A empresa responsável pelo transporte foi autuada e multada em R$105.478,00. Ainda segundo o Ibama, os subprodutos florestais foram descarregados em lugar seguro e a destinação está sendo analisada.

Por G1 PA — Belém

11/12/2019 17h17

