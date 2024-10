Ibama bloqueia mais de 50 mil metros cúbicos em créditos florestais explorados ilegalmente no PA

(Foto: Reprodução) – Fraude foi constatada pelos agentes ambientais no sistema de controle estadual.

Mais de 51 mil metros cúbicos em créditos de madeira em toras e seis mil estéreos em créditos de lascas de acapú (Vouacapoua americana), espécie ameaçada de extinção, foram suspensos por fraude em projeto de exploração madeireira durante operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizada em Tomé-Açu (PA), esta semana. Também foram apreendidos cerca de três mil metros cúbicos de madeira nativa sem origem legal, e bloqueadas três empresas madeireiras na região por fraudes constatadas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora-PA), o que resultou na aplicação de mais de R$ 30 milhões em multas ambientais contra os detentores do projeto e as indústrias madeireiras que receberam os créditos indevidamente.

Os agentes ambientais do Instituto que participaram da ação estimam que os créditos florestais inseridos nos sistemas de controle da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas-PA) foram quase dez vezes superiores ao volume real de madeira explorada na área autorizada. O volume fictício serviria para acobertar a extração ilegal de madeira na região, o equivalente a cerca de 360 caminhões do tipo bitrem carregados de madeira serrada e 55 caminhões com carga de estacas de acapú. A estimativa é que o esquema fraudulento poderia faturar aproximadamente R$ 25 milhões com a eventual venda dos créditos superestimados.

O trabalho segue com o objetivo de reforçar as medidas de fiscalização na região e desmobilizar a cadeia de extração ilegal da espécie acapú.

Fonte: Comunicação do Ibama e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2024/15:20:54

