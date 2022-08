Idoso abandonado pela família é resgatado em situação precária em Pacajá, no Pará

A vítima aparentava estar desnutrida, já que vivia em uma construção precária, sem água e sem comida (Foto:Divulgação)

Um idoso em estado de abandono foi resgatado, no município de Pacajá, na região sudeste do Pará. A vítima aparentava estar desnutrida, já que vivia em uma construção precária, sem água e sem comida, e estava ferido na perna. O filho do ancião foi localizado e autuado por crime previsto no estatuto do idoso. (As informações são do Correio de Carajás)

A Polícia Civil de Pacajá recebeu a denúncia anônima sobre “maus tratos à pessoa idosa” na Vicinal Chico Elias, aproximadamente 50 quilômetros da sede do município. No local, as equipes confirmaram a situação precária em que vivia o idoso. Debilitado, ele precisou ser transportado em uma rede até a viatura.

“Com o intuito de prestar uma melhor assistência ao idoso a ação foi cooperada com a equipe do Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social]. Ao chegar ao local, a equipe policial verificou a veracidade das denúncias e constatou que o idoso estava em uma construção precária, degradante, se apresentava desnutrido, com sede e em estado bem debilitado”, explica em nota a autoridade plantonista de Pacajá.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal da cidade, recebeu atendimento médico e se recupera bem.

