Idoso de 68 anos é preso por tráfico de drogas

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Santarém, no oeste paraense. A prisão de Danúbio de Moraes Ferreira foi efetuada no começo da manhã desta sexta-feira (2), por volta de 8h30, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O idoso foi abordado dentro de um ônibus intermunicipal, no km 995 da rodovia BR 163. Com ele, os policiais encontraram uma espécie de maconha potencializada, conhecida como supermaconha, e pasta base de cocaína.

Em vistoria ao bagageiro externo do veículo, foi identificada uma mochila de cor preta, onde foram encontrados 7 tabletes de entorpecentes. Dois deles eram constituídos de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 2,3 kg. Além disso, foram achados mais 5 tabletes de substância do tipo Skank, uma variação de maconha, produzida em laboratório, pesando 5,7kg.

O acusado, ao ser interrogado pelos agentes, informou que teria adquirido a droga na cidade de Terra Santa, no Pará, e estaria levando as substâncias entorpecentes para Belém. Ele falou ainda que receberia R$ 2 mil pelo transporte do material entorpecente.

O idoso foi levado para a delegacia de Santarém. As drogas foram apreendidas.

