Motorista foge de abordagem da PM e causa grave acidenteno Pará

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite deste sábado (3), por volta das 20h, na Rodovia PA-160, próximo ao km 12.

Na noite deste sábado (3), por volta das 20h, um grave acidente de trânsito foi registrado na Rodovia PA-160, próximo ao km 12, em Parauapebas, região sudeste do Pará. A ocorrência envolveu um veículo Hyundai HB20S branco, de placa QNM-7J90, cujo condutor tentou fugir de uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária, mas acabou colidindo com um carro parado à margem da via.

De acordo com informações repassadas à equipe do Portal Pebinha de Açúcar, uma guarnição do BPRv realizava patrulhamento na PA-160 quando o motorista do HB20, ao avistar a viatura, fez um retorno repentino, mas sem levantar suspeitas imediatas. Poucos minutos depois, os policiais foram informados por populares que um acidente havia ocorrido cerca de 1 km à frente.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava do mesmo veículo que havia fugido do ponto de abordagem. O HB20 havia colidido frontalmente com um Fiat Siena prata, placa MWC-6962, que estava parado no acostamento com problemas mecânicos.

No interior do Siena, estava Marlene dos Santos Ferreira, que aguardava a chegada de um mecânico. O impacto foi violento e causou ferimentos na cabeça e fratura em uma das pernas da vítima, segundo relato da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que prestou o atendimento de urgência no local e encaminhou a mulher ao hospital.

O motorista do HB20, identificado como Marcos Naon Farias Machado, não teve ferimentos aparentes e recusou atendimento médico. Ele foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais, junto com dois aparelhos celulares (um iPhone e um Redmi) e duas caixas de som JBL que estavam dentro do carro.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/07:59:26

