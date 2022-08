Incêndio destrói 5 mil fardos de algodão e causa prejuízos de R$20 milhões em Tapurah

(Foto:Reprodução) – Neste segunda feira 08/08, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada via 193 para atendimento a um incêndio de grandes proporções na Fazenda União, no município de Tapurah, que fica localizada a cerca de 116 quilômetros de Lucas do Rio Verde.

De acordo com o Cabo Alexsandre da 13ª Cia do Corpo do Bombeiros, ao ser acionada uma guarnição se deslocou com dois militares na VTR ABTF 312, para o combate e apoio logístico. No local foi constatado um incêndio na fase ativo em 5.000 fardos de algodão, alta caloria, alta radiação.

Imediatamente a equipe iniciou as ações com água para conter o fogo e provocar o resfriamento da radiação em profundidade. A guarnição contou com o apoio de 15 caminhões-pipa, 50 colaboradores, e 01 avião Air trator agrícola na sinergia da extinção.

Após cerca de quatro horas de trabalhos e gerenciamento, o incêndio que começou pela manhã, enfim entrou na fase de decaimento, rescaldo, redução abrupta de fumaça e calorias.

Fardos de algodão queimados pelo fogo

Segundo estimativas do Engenheiro agrônomo Sr Diego Onttonelly, os prejuízos provocados pelo incêndio chega a ordem de R$20 milhões.



Após o controle da propagação os colaboradores continuaram o jato neblinado, devido às propriedades de reignição do algodão e a por fim guarnição se deslocou para Lucas do Rio Verde MT. (Com informações do Portal JVC).

