Dez pessoas são presas durante as operações ‘Minério do Crime’ e ‘Grito dos Inocentes

Força tarefa foi montada para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva. Armas de fogo, entorpecentes e dinheiro foram apreendidos.

Três frentes de trabalho foram montadas pela equipe da Polícia Civil, sob comando da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ª RISP), no município de Juruti, no oeste do Pará, para realização das operações “Minério do Crime” e “Grito dos Inocentes”.

As operações, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, combate a crimes sexuais e cumprimento de mandados de prisão, foram finalizadas nesta sexta-feira (2), e resultou na prisão de dez pessoas.

Na operação “Minério do Crime”, foram presas três pessoas e cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo autuadas em flagrante, três pessoas pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia, nos demais endereços, foram conduzidos elementos de prova para procedimentos em andamento, sendo encontradas entorpecentes, armas de fogo, celulares, balanças de precisão e dinheiro em espécie.



Já a operação “Grito dos Inocentes”, resultou nas prisões de: José de Sousa Lima, Silvio Paulo da Silva, Joel Soares Lima, Manoel Izaltino Caldeira Soares, Janisson de Sousa Natividade, Givanildo Viana da Rocha e Harlen Farias dos Santos, que foram encontrados na área urbana do município e localidades afastadas em área do planalto e rural.

A Operação é coordenada pela Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, Investigações e implantação pela equipe de policiais de Juruti com apoio de Policiais de Santarém, Faro, Terra Santa, Belterra e Mojuí dos Campos, além de Policiais Militares de Juruti.

