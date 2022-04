Indígenas Vão fechar BR 163 nesta quinta-feira em Novo Progresso

(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso) – Dezenas de indígenas Kayapós da aldeia TI -Mekragnotire, se reuniram nesta manhã de quinta-feira, 28 de abril de 2022, nas dependências da Câmara Municipal de Novo Progresso, com sociedade civil organizada, para anunciar que estão fechando a rodovia BR 163, na tarde desta quinta(28), por uma hora. O protesto é para chamar atenção das autoridades sobre as demandas indígenas que não estão sendo cumpridas pelo Governo Federal.

Os indígenas prometem fechar a rodovia as 15 horas até as 16 horas desta quinta-feira (28), a manifestação para chamar atenção do Governo Federal para cumprir com as demandas ao contrário uma nova manifestação na rodovia será organizada com bloqueio permanente, divulgou líder Modi a imprensa local.

Centenas de indígenas, estão preparados para ocupar a BR-163 na tarde desta quinta-feira (28), na cidade de Novo Progresso, um dos principais polos econômicos da região em torno da rodovia.

A rodovia Será fechada antes do perímetro urbano na ponde co córrego Disparada distante 8,5 km da cidade.

Aguardem mais informações….

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022/11:22:38

