Insatisfeito com descaso da Equatorial, empresário bloqueia entrada e saída de veículos no Pará

(Foto: Reprodução)- Insatisfeito com o que ele chama de “descaso com os clientes”, o empresário Kleber Duarte, proprietário do restaurante de massas italiano Macaroni, que fica localizado na Avenida F, no Bairro Cidade Nova, usou sua camionete para impedir que veículos da Equatorial Energia, que tem sede em Parauapebas no Bairro Beira Rio, entrem ou saiam da garagem da concessionária de energia.

Em conversa com a equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar, Kleber afirmou que nos últimos 20 dias teve que fazer quatro ocorrências para que problemas de energia elétrica fossem resolvidos. Segundo o empresário, os funcionários demoram a atender a ocorrência e quando decidem ir ao local, fazem uma espécie de gambiarra e novamente os problemas voltam a ocorrer.

“Só vou tirar o carro da frente da garagem quando alguém da Equatorial for lá e minha energia tiver sido restabelecida. Se for preciso, durmo aqui dentro do carro”, relatou o empresário que vem colecionando prejuízos através de problemas relacionados à falta de energia elétrica em Parauapebas.

Até o fechamento desta matéria, por volta das 16h30 desta sexta-feira (7), o veículo do empresário permanecia na entrada da garagem da Equatorial Energia. Funcionários da empresa estiveram por lá e filmaram o veículo do consumidor que se sente lesado e vem se manifestando contra a empresa.

