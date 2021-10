Pastor da Universal foge com R$ 30 milhões de novo ‘Templo de Salomão’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Formado em arquitetura, o pastor foi um dos responsáveis pela construção do Templo de Salomão, um suntuoso templo erguido na região central de São Paulo, e tocava obras da igreja em Pistão Sul, Taguatinga (DF). A ideia da Universal é criar um novo Templo de Salomão no terreno de mais de 52 mil metros quadrados na região próxima à capital do País. Segundo o portal Metrópoles, o pastor foi denunciado pela Universal por lavagem de dinheiro e por direcionar contratos para uma construtora localizada em Portugal.

Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) teria desviado R$ 30 milhões segundo uma denúncia feita pela própria instituição à Polícia Civil do Distrito Federal.

You May Also Like