Inter perde na estreia do Brasileirão Sub-20

(Foto:Somos Colorado) – Jogando no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Inter perdeu para o Santos por 3 a 2 na estreia do Brasileirão Sub-20. Com mais volume ofensivo, o Celeiro de Ases acabou pecando na saída de bola na primeira etapa, concedendo dois gols aos visitantes. João Dalla Corte e Pedrinho marcaram os gols colorados.

Na próxima rodada, os guris do Inter vão a Curitiba encarar o Athletico-PR no CT do Caju, a partir das 15h, da próxima quarta-feira (10).

O Peixe chegou a fazer 2 a 0 rapidamente, cedeu o empate na volta da etapa final, mas garantiu os três pontos com Matheus.

Logo aos 11 minutos, o Colorado errou um recuo. Diego não conseguiu dominar a bola e cometeu pênalti em Enzo. Felipe Laurindo cobrou com categoria no canto direito do goleiro gaúcho, que caiu para o lado esquerdo. Em novo erro dos mandantes, o Santos fez mais um aos 20. Gustavo Henrique ganhou na entrada da área e tocou para Miguelito, que carimbou o travessão. Enzo estava atento e completou no rebote.

O Inter acordou e avançou. Ricardo Mathias buscava levar o time ao ataque e incomodar Gustavo. Aos 33, saiu o primeiro com João Dalla Corte, que fez de cabeça após jogada ensaiada pela esquerda. Os gaúchos voltaram do intervalo e, no primeiro minuto, deixaram tudo igual. Pedro Henrique dominou e chutou sem chances ao goleiro do Peixe. O Inter era o dono das ações e empilhava oportunidades perdidas, quando, aos 24, veio o castigo. Matheus, que tinha entrado pouco tempo antes, limpou e chutou para dar números finais.

