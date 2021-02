Fiscalização da PRF na BR-230 apreende motos com indícios de adulteração e registro de roubo em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante barreiras de fiscalização na Rodovia Federal BR-230 (Transamazônica) em Itaituba, a Polícia Rodoviária de Santarém, no oeste do Pará, apreendeu duas motocicletas nesta quarta-feira (24). Uma tinha indícios de adulteração e a outra, registro de furto/roubo. Os casos foram apresentados à Polícia Civil.

You May Also Like