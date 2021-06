Fluminense sai na frente, mas leva empate do Fortaleza

Roger Machado tem batido na tecla da eficiência no Fluminense. Desta vez, não foi possível segurar o adversário, como na vitória sobre o Santos. Neste domingo, após sair na frente, o Tricolor Carioca recuou e viu o Fortaleza empatar: 1 a 1, no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense pouco produziu, mas conseguiu castigar na jogada de bola parada. Ponto forte tricolor, o sistema defensivo não segurou a bronca desta vez. O Fortaleza, com mais posse de bola, achou espaço e chegou ao empate.

Com a igualdade, o Fluminense continua invicto no Brasileiro, agora com nove pontos. O Tricolor Carioca está na sexta colocação. O Fortaleza também não sabe o que é perder no torneio – tem 11 pontos e está na vice-liderança.

O Fluminense tem mais um compromisso fora de casa na próxima rodada e visita o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília). O Fortaleza joga no mesmo dia e horário contra o Flamengo, no Maracanã.

Sem Yago Felipe, suspenso, o técnico Roger Machado deu oportunidade ao jovem André no Fluminense. Ele não atuava desde março e fez um jogo seguro, até cansar e ser substituído, no segundo tempo.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. O Fortaleza teve mais a bola, mas o Fluminense se defendeu bem. Porém, pouco criou. O lance mais agudo foi com Fred. Ele recebeu presente e arriscou de fora da área. Felipe defendeu. O 1º lance de perigo do Fortaleza também foi em finalização de fora da área. Em jogada ensaiada, Pikachu cobrou escanteio para Éderson. Da meia-lua, ele chutou colocado, para fora, perto do gol. Depois, David foi lançado e finalizou para fora, mas ele estava impedido. A etapa inicial foi de pouca emoção.

O Fluminense deu o bote no começo do segundo tempo. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, Nino desviou na primeira trave e encontrou Caio Paulista na pequena área. Ele completou para o gol: 1 a 0. A jogada foi parecida com a do primeiro gol no empate com o Bragantino, quando ele também marcou.

O Fortaleza buscou pressionar. Marcos Felipe foi providencial ao cortar e impedir finalização de Robson. O Fluminense recuou e pagou caro. Pikachu foi lançado e cruzou para Robson empatar, aos 23 minutos.

Roger Machado fez um combo de alterações. Wellington, Cazares e Abel Hernández entraram. Saíram André, Gabriel Teixeira e Fred. O Fluminense continuou sem presença ofensiva. O técnico tricolor fez mais duas trocas. Luiz Henrique e Kayky foram acionados, enquanto Nenê e Gabriel Paulista deixaram o campo.

O cenário não mudou. O empate persistiu no placar.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

