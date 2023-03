Invasão à área da Ufopa: Reitora diz que Universidade tomou medidas junto ao Incra, PF e MPF

(Foto:Reprodução) – Na quarta-feira (22), a reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Aldenize Xavier, informou por meio de nota, que a situação da área onde fica instalada a Estação Florestal de Barreirinha (EstFB), está sendo tratada administrativamente pela universidade, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF).

“Semana passada servidores da Ufopa visitaram a área para elaboração de relatório técnico que ajudará nos encaminhamentos a serem tomados pela Instituição e demais órgãos”, frisa o posicionamento enviado pela assessoria de comunicação da Universidade.

A resposta enviada ao Jornal O Impacto tem relação com a matéria veiculada na terça-feira (21), com exclusividade, sobre o terreno que pertenceria à Ufopa e que está sendo invadido por terceiros, em um esquema ilegal para posterior venda de terras.

Entenda o caso

O local abriga a Estação Florestal de Barreirinha (EstFB), e fica localizada na região conhecida como Barreirinha, próximo a Pacoval, município de Prainha, oeste do Pará.

De acordo com informações, a irregularidade estaria sendo orquestrada por pessoas que não são da região. Os denunciantes citam Adilson Barbosa de Oliveira (foto à esquerda), Jhon Way Coelho Soares (foto à direita) e Rômulo José de Sousa Noronha.

Além do terreno da Ufopa, as propriedades adjacentes também estão sendo alvos de invasão. Segundo os denunciantes, um grupo de homens armados chegou na região e iniciou a marcação de lotes, o que ocasionou pânico nos comunitários.

