Adolescente de 17 anos é morto a facadas outro fica ferido na saída de um Clube em Castelo de Sonhos

Um adolescente de 17 anos foi morto a golpes de faca em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, na madrugada deste domingo 3 de outubro de 2021. (Foto>:Via WhatsApp)



Segundo populares, o jovem Paulo de 17 anos, tentou separar uma briga no CLUBE CENTRAL, localizado na paralela da rodovia BR 163 – saída do distrito – sentindo Novo Progresso, foi esfaqueado ao sair do referido clube. Paulo foi socorrido por populares que chamaram Ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Um outro menor conhecido por CURUGITA, também sofreu uma tentativa de homicídio, momentos antes.

Conforme as investigações da polícia, o suspeito é conhecido por DEIVID, o mesmo fugiu logo em seguida.

As polícias Civil e militar estão trabalhando na tentativa de prendê-lo.

