Jovem de 23 anos atraiu adolescente para ser torturado e carbonizado em árvore por facção criminosa

(Foto:Reprodução) – Polícia Civil de Cáceres (220 km de Cuiabá) prendeu Larissa Brumatti da Silva, 23 anos, por envolvimento na morte de Rean Kalel Vilasboas, 17 anos, encontrado carbonizado em um terreno baldio no bairro Jardim Celeste. Ao ser detida no último dia 22 de agosto, a jovem confessou o crime.

Rean desapareceu na noite do dia 15 de março deste ano, após receber uma ligação e sair de casa. As investigações conduzidas pelo delegado Marlon Nogueira apontam que Larissa teria uma dívida com a facção criminosa instalada na cidade e por isso recebeu ordem de atrair o adolescente para ser morto, como forma de pagamento.

Ainda não há confirmação de que Rean fosse da facção criminosa rival. Sabe-se, até o momento, que ele namorava com a filha do líder do grupo e que ele teria sido atraído por Larissa para entregar a localização do sogro e seus comparsas.

Rean acabou torturado pelos criminosos dentro de uma residência na região do bairro Jardim Celeste. Posteriormente o menor foi amarrado a um pé bocaiuva e incendiado no terreno baldio.

A Polícia Civil da cidade já identificou os demais envolvidos na execução. Eles são procurados. (Com informações da Da Redação – Fabiana Mendes).

Jornal Folha do Progresso em 31/08/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...