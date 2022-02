Jovem de Juruti, no interior do Pará que estudou à distância a vida inteira devido doença pulmonar é aprovado em Harvard

Estudante Cristian Trindade e seu pai — Foto: Arquivo Pessoal – Estudar em Harvard, nos Estados Unidos, é um sonho cobiçado por milhares de jovens. E para quem teve uma vida cheia de limitações, tendo que estudar à distância desde a infância devido a uma doença pulmonar, podia parecer impossível. Mas um estudante do interior do Pará, colocou os estudos como prioridade apesar da doença, e acaba de conquistar uma bolsa para cursar Medicina em Harvard.

A vida escolar de Cristian Guilherme Trindade, de 17 anos, foi à distância. Ele não podia frequentar a escola devido a uma doença pulmonar diagnosticada aos 6 meses de vida. A falta de ar e o risco de infecção limitaram a liberdade do jovem por um bom tempo devido ao tratamento que ele precisou fazer.

Quem vê Cristian atualmente jogando videogame, estudando e assistindo séries até altas horas da noite, pode até não acreditar, mas em muitas ocasiões, mesmo no leito de hospital a rotina de estudos era mantida. Estudante de escola pública, para ele os estudos sempre foram prioridade.

E quando começou a pensar em ir para a universidade, Harvard foi sempre sua meta. A universidade já abrigou em suas salas de aula 8 presidentes dos EUA, entre eles, Barack Obama (Escola de Direito), George W. Bush (Escola de Negócios) e John Kennedy (Assuntos Internacionais). A instituição tem mais de 70 ganhadores do Prêmio Nobel.

Em dezembro de 2021, Cristian decidiu se inscrever no sistema unificado de universidades americanas. Ingressar em Harvard é sim muito difícil, mas não é impossível.

Segundo Cristian, todo o processo é feito pela internet, com envio de documentos e em várias etapas, que incluem testes padronizados até redações. Também precisa provar a proficiência na língua inglesa. O sistema é unificado para todas as universidades.

O jovem já havia tentado o ingresso em Harvard em duas outras ocasiões. “A primeira vez tentei em 2019, mas não consegui. Em 2020 tentei novamente, mas sem sucesso”, contou.

O estudante não desistiu e tentou mais uma vez. Se inscreveu, fez a prova e ficou aguardando o resultado sem muitas esperanças. “No final de dezembro eu me inscrevi e fiz a prova. Não estava com a expectativa de que eu ia passar”, lembra.

Na última quarta-feira (2), Cristian teve uma grande surpresa ao checar seus e-mails. O garoto nascido em Juruti, no oeste do Pará, cidade com pouco mais de 59 mil habitantes, conseguiu a bolsa para medicina e já iniciou os preparativos para iniciar nova jornada.

“Resolvi abrir a minha caixa de correio eletrônico e me deparei com a carta de aprovação de Harvard para medicina. Fiquei surpreso com a novidade e a minha família também. A jornada até aqui não foi fácil, mas afirmo que, com esforço, o sonho pode virar realidade”, disse Cristian.

Preparo e organização

Cristian está se organizando para começar uma nova vida nos Estados Unidos. Viver em um país completamente diferente e longe da família demanda organização financeira, emissão de visto, conseguir um lugar para morar, conhecer pessoas, e, principalmente, domínio da língua oficial que é o inglês.

“Vou ter que me preparar financeiramente. Claro que não é tão difícil e também não é fácil se deslocar de um país para outro. Ainda não conheço ninguém lá e falo somente o básico de inglês. Estou me organizando financeiramente, resolvendo a questão da minha estadia e também não sei ao certo se vou morar sozinho. Ainda vou tirar o visto de estudante e tudo mais”, explicou o estudante.

Família

A irmã de Cristian, Gabriela Trindade, que sempre cuidou dele no hospital se sente orgulhosa com a família por saber que o irmão vai seguir o próprio caminho longe de casa.

“Nós sabemos o quanto ele batalhou e estudou. Já passou por várias situações e internações nos hospitais por conta da infecção no pulmão. Estamos orgulhosos dele. As pessoas que passam por situações semelhantes na vida pensam em desistir e parar de tentar. Com o Guilherme foi o contrário, estudou e chegou a um resultado incrível”, disse a irmã.

Apegado à família, Cristian está aproveitando ao máximo a companhia de todos. A distância será algo que o estudante vai ter de aprender a lidar daqui pra frente.

Fonte:G1 Santarém;*Colaborou Adriana Marinho da TV Tapajós.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...