Maranhense que desembarcou de ônibus em Novo Progresso e desapareceu é encontrado no km 1016 da Br 163 em Novo Progresso.

Luiz Carlos (Vulgo Aroldo e/ou Aroldinho) passou seis dias andando inconsciente entre o distrito e Vila Isol e Alvorada da Amazônia, na floresta. (Foto:Divulgação rede social)

Morador da cidade de Boa Vista do Gurupi o estado do Maranhão, tinha como destino o distrito de Castelo de Sonhos, um amigo o esperava, para trabalho naquela região.

Luiz Carlos chegou em Novo Progresso no dia 30 de janeiro de 2022, de ônibus da empresa Ouro e Prata, que arrumou as filmagens da câmera de segurança para provar que ele desembargou em Novo Progresso.

A família daí em diante não teve mais contato, o amigo em Castelo de Sonhos não o encontrou, buscar foram realizadas e nada de encontrar o maranhense.

Segundo a família Luiz Carlos surtou, caiu e bateu a cabeça, não lembrava mais onde estava e quem era.

Irmãos, amigos e mãe de Luiz Carlos fizeram postagens nas redes sociais em busca de informação.

Vejam Postagens

Este slideshow necessita de JavaScript.

Luiz Carlos conhecido como Haroldinho é encontrado

Conforme divulgou a família neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, moradores de Alvorada da Amazônia conhecidos por Vicente e André da empresa Prest Service estavam indo sentido ao Distrito de Vila Isol (km1000), para realizar um atendimento quando avistaram um homem saído do mato, o casal se aproximou e ofereceu ajuda.

Vicente e André pediram para que Luiz Carlos aguardasse na igreja da comunidade km 1016 da rodovia BR 163, e se prontificaram a ajuda-lo pedindo que o esperassem em que no retorno o levaria até Alvorada da Amazônia para poder encontrar seus familiares.

Vicente e André repassaram a informação que haviam encontrado o rapaz do Maranhão que estavam divulgando como desaparecido nas redes sociais.

A empresária do restaurante dona Yara entrou em contato com empresário Edson Bertts e sua esposa Vanessa Bertts e pediu ajuda logo saíram a procura do Haroldo.

Fui procurado por amigo do Haroldo lá do Maranhão e me prontifiquei em ajudar nas buscas. Com a informação concreta dada pelo Vicente e André fomos até o local onde se encontrava Haroldo.

Estava consciente com hematomas, cicatrizes, debilitado e com fome, pois no período que estava no mato bebia somente água. Depois que ele voltou a si, disse achar estar em alguma cidade no Maranhão. Luiz Carlos passou seis dias andando inconsciente entre o distrito e Vila Isol e Alvorada da Amazônia, na floresta. Lilia Lima Rodrigues irmã de Luiz Carlos já saiu do Maranhão está chegando em Novo Progresso nesta segunda-feira, 7 de fevereiro para encontrar com o irmão e levá-lo de volta para casa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/02/2022/08:35:10



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...