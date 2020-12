Jovem é morto a tiros enquanto jantava em restaurante

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do site Giro Portal

Os dois homens sairam em disparada na moto Bros, de cor preta. A Polícia já está à frente do caso mas ainda não há informações sobre a identidade da dupla homicida nem da motivação do assassinato.

O restaurante fica bem em frente ao Hospital Regional do Tapajós, mas nem houve tempo de levar a vítima à unidade hospitalar. Relatos preliminares apontam que dois homens passaram em uma motocicleta na frente do restaurante e fizeram os disparos contra Airton.

A Polícia Militar informou que Airton Senna morreu quase instantaneamente ao ataque por volta das 21h30 desta segunda-feira (14), enquanto jantava na calçada de um restaurante na avenida Marechal Rondon, no bairro Boa Esperança, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. Vários disparos o atingiram.

You May Also Like